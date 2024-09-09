Нет ни ОСИ, ни ПКСК. Как подготовить к отопительному сезону 240 домов?

Сейчас в Костанае активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Для этого проводятся ремонтные работы теплосетей и котельных. Готовятся также организации и многоэтажки. Объекты образования сегодня готовы на 86%, а здравоохранения на 69%. Руководитель городского отдела ЖКХ отмечает, что работу необходимо ускорить.

В прошлом году в Костанае тем многоэтажкам, где нет ПКСК или ОСИ, готовиться к отопительному сезону помогал акимат. Тогда в 40 домах за счет бюджетных средств им промывали сети. Сегодня в городе насчитывается 240 таких многоэтажек. В этом году некоторым домам из этого списка тоже планируют помочь.

«Это облегчает работу и КТЭКу, у них не засоряются сети. Раз люди не могут, будем думать. Но, чтобы это не получилось так, чтобы это превратилось в панацею. Чтобы завтра все 1200 домов сказали, промывайте нам сети. Должны быть четкие критерии. Например, мы завтра из 240 домов возьмем 30 или 50. Потому, что есть такие-то такие критерии, а остальным скажем, вы не подходите», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

По словам акима города, в ближайшее время отдел жилищных отношейни совместно с КТЭКом отработают алгоритм. Рассказали на совещании и о том, что дебиторская задолженность за услуги теплокомпании по сравнению с прошлым годом выросли, сейчас долг составляет — 1 миллиард 200 миллионов тенге. Предприятие сегодня активизировало досудебную практику по взысканию.

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