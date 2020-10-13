«Нет ни штата, ни техники». Костанайские предприниматели просят навести порядок на рынке ритуальных услуг

На костанайском рынке ритуальных услуг появились «темные лошадки». Представители фирм, у которых де-юре нет ни штата, ни техники, поджидают клиентов прямо на крыльце морга. Это не только неэтично, но и создает почву для недобросовестной конкуренции, считают представители крупных похоронных организаций. Об этом они заявили на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области.

Инициатором встречи выступил Департамент Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области. По словам его руководителя Жанар Адиковой, правовое поле, регламентирующее деятельность участников рынка ритуальных услуг, отсутствует, а значит есть риск недобросовестной конкуренции и появления коррупционных схем.

Предприниматели и сами считают, что пора установить определенные рамки.

«Я полагаю, что наша деятельность должна быть лицензирована. Сейчас любой человек с улицы может открыть ритуальное агентство, не имея ни штата, ни материальной базы. Ну это же ненормально. У нас в городе есть ТОО, которые в лице одного человека занимаются захоронениями. Чтобы человека захоронить, нужно минимум 4 сотрудника», — выступил директор ТОО «Стикс» Касымхан Жуматов.

Предприниматели уверены, что такие фирмы работают полулегально, нанимая сотрудников без заключения договоров, тогда как их добросовестные конкуренты оформляют работников как положено и платят отчисления. Возмущает старожилов рынка и то, как новички работают с клиентами. По словам владельца ритуального агентства из г. Тобыл, конкуренты стоят прямо на крыльце морга и навязчиво предлагают свои услуги людям, у которых только что случилось горе.

«Есть профессиональная этика, в конце концов… Такая же проблема была в аэропортах с таксистами. Решилась она только тогда, когда аэропорт стал допускать на территорию только официальных перевозчиков. Надо подумать вместе, каким образом можно устранить этот барьер», — высказалась Жанар Адикова.

Много вопросов вызывает и захоронение скончавшихся от коронавирусной инфекции. По словам представителей ритуальных агентств, в таких случаях их сотрудники должны надевать специальные костюмы, которые после процедуры необходимо утилизировать. Каждый костюм стоит порядка 20 000 тенге, на одни похороны их нужно минимум 4. Все эти затраты ложатся на плечи предпринимателей.

Эти и другие проблемы, озвученные на совещании, запротоколировали. В ближайшее время будут подготовлены предложения для устранения барьеров.

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