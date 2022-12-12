Нет ничего страшного. Так аким Костаная прокомментировал инцидент со льдом в квартирах в микрорайоне «Кунай»

Кадрами с ледяными сталактитами, появившимися в квартирах, пестрили несколько дней все соцсети.

Марат Жундубаев отметил, причина случившегося — протекание крана Маевского. И случилось все в строящемся, а не в сданном в эксплуатацию доме. При этом аким Костаная призвал чиновников оперативно отвечать на подобные публикации, поясняя истинную картину происходящего кратко и по существу.

«Строящийся, не сдан в эксплуатацию. Подрядчик проблемный, сейчас мы ищем нового подрядчика. Охранное агентство, которое выиграло на промежуточное время охрану и за сохранность этого дома отвечает, будем грубо говорить, прозевало этот момент. Соответственно, вот такое получилось. Понятно, там из батареи начало подтекать, за эти дни оно натекло, морозы, вот и все. 2-3 квартиры. Но там, по сути, ничего страшного не произошло. Такая же авария случается, тысячи таких аварий. Там где люди живут, они обращают внимание. Здесь строящийся дом, пустой. Соответственно остался без присмотра», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

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