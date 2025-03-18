В Правительстве состоялось совещания по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам обсуждений заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин объявил выговор нескольким заместителям акимов областей за ненадлежащий контроль за запасами овощей в стабфондах. Об этом сообщает сайт премьер-министра РК.

По представленным Министерством торговли и интеграции данным, за прошлую неделю средний индекс цен на СЗПТ составил 0,2%, что является минимальным показателем с начала 2025 года. Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что с начала года средний индекс роста цен на социальные продукты составил 3,4%, при этом с начала марта динамика роста замедлилась на 0,4%. Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на картофель, капусту и говядину. В то же время отмечается снижение цен на рис, яйца и муку.

«Наибольший рост цен зафиксирован в Актюбинской области, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, в Жетысу. В то же время снижение индекса цен наблюдалось в Астане и Западно-Казахстанской области», — отметила Айжан Бижанова.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил о ходе разбронирования запасов овощей в регионах. По данным местных исполнительных органов, на 12 марта остатки картофеля, законтрактованных СПК для стабфондов, составляют 41,3 тысяч тонн, однако ревизия в отдельных регионах выявила значительное несовпадение заявленных объемов с фактическими запасами картофеля.

В Мангистауской области из заявленных СПК Более 2,5 тысяч тонн фактически подтвердились только 25 тонн. В Восточно-Казахстанской области из заявленных СПК более 1,6 тысяч тонн реально подтверждены лишь 35 тонн. В Атырауской области: заявлено 394 тонн, подтверждены 110 тонн. В Абайской области заявлено более 2,2 тысяч тонн, подтверждены 183 тонны. В Жамбылской области заявлены более 2,6 тысяч тонн, по результатам ревизии подтверждено лишь 308 тонн. В области Ұлытау из более 1,8 тысяч тонн, заявленных СПК, фактически имеется 827 тонн. В Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тысяч тонн подтвердились более 1,3 тысяч тонн.

На основании выявленных нарушений вице-премьер объявил выговор заместителям акимов областей, которые не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля. Серик Жумангарин подчеркнул, что Правительство предприняло все необходимые меры для стабилизации цен: введен запрет на вывоз племенного скота, ограничен на шесть месяцев экспорт картофеля в третьи страны, вводится запрет на ввоз импортных куриных яиц. Но без должного контроля со стороны региональных властей результаты принятых мер не дают должного эффекта.

В настоящее время в Казахстан осуществляются активные поставки импортного картофеля по доступным ценам из Пакистана и Китая. При содействии Комитета торговли МТИ через уполномоченного экономического оператора AO «KTZ EХPRESS» в страну уже импортировано более 4 тыс. т, на подходе – еще 700 т.

Дополнительно Министерство сельского хозяйства совместно с АО «Продкорпорация» разработало схему взаимодействия для стабилизации цен на овощи. Она предусматривает взаимодействие между социально-предпринимательскими корпорациями и Продкорпорацией для обеспечения поставок и финансовой поддержки производителей.

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