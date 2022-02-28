Неустойчивая погода. Какими будут первые дни весны, рассказали синоптики

В первые дни весны на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

С прохождением фронтальных разделов, пройдут осадки в северной половине преимущественно в виде снега, с низовой метелью и усиление ветра, на юге дожди с грозами.

По республике ожидаются туман, гололед.

Прогнозируется понижение температуры воздуха: на западе ночью до 2…10 мороза, днем повышение до 2…15 тепла; столбики термометров в ночные часы на севере, востоке и в центре республики опустятся до 15…20 градусов мороза, днем основной фон 0…10 мороза; в южной и юго-восточной половине страны ночью 0…8 мороза, днем 5…15 тепла.

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