Неустойчивая погода. Прогноз на 29-31 января

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, практически по всей республики, ожидается неустойчивый характер погоды.

Где на большей части страны ожидается снег, на юге и западе осадки в виде дождя и снега.

Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра.

Температурный фон воздуха будет немного повышаться ночью на западе до 0-8 мороза, на севере, востоке и центре 7-20 мороза, а на юге и юго-востоке республики температура воздуха в ночные часы опустится до 2-15 мороза.

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