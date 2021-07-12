Неустойчивый характер погоды. Прогноз на 13-15 июля 

На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним фронтальные разделы.

Где ожидается неустойчивый характер погоды.

В связи с чем пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре и на востоке сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром.

На западе температура воздуха ночью+12+22℃, днем +25+35℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается+7+20℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +12+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +8+20℃, днем от +15+28℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23°С, дневная +25+32°С.

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