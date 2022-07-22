Неустойчивый характер погоды. Прогноз на 23-25 июля 

По-прежнему на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды.
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Пройдут дожди, 25 июля на северо-западе страны сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом. Лишь на юго-востоке страны в течение периода сохранится погода без осадков, на юге Казахстана прогнозируются пыльные бури.
В дневные часы в западной половине республики ожидается спад температуры воздуха от +27+42°С до +23+35°С, небольшое повышение температуры воздуха порадует жителей северо-западных, центральных регионов страны, здесь столбики термометров достигнут отметки +25+38°С, на севере, востоке республики температурный фон составит +22+30°С, на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +34+46°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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