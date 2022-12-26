Неустойчивый характер погоды. Прогноз погоды на 27-29 декабря

Прогноз погоды на 27-29 декабря.

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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