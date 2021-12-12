Неутешительный прогноз экспертов по тенге на 2022 год

Аналитический центр АФК представил результаты опроса профессиональных участников финансового рынка. Опрос показал, что волатильность на глобальных рынках сформировала негативные ожидания, передает inbusiness.kz.

«В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений», — сообщили в АФК.

Эксперты озвучили свои прогнозы по следующим ключевым индикаторам:

Стоимость нефти марки Brent; Стоимость доллара США против российского рубля;

Стоимость доллара США против казахстанского тенге;

Инфляция; ВВП;

Базовая ставка НБРК.

Из их ответов следует, что неопределенность после обнаружения нового штамма «омикрон» сформировала негативные ожидания рынка по курсу тенге. Участники опроса прогнозируют, что к началу января 2022 года нацвалюта ослабнет до 438,1 тенге за доллар (тек. 434,5), а в горизонте одного года — до 446 тенге за доллар. Новые ограничения в ряде стран и риски падения спроса на нефтепродукты на фоне распространения нового штамма оказали давление на стоимость нефти.

К началу декабря ее цена упала на 18,6%, с 84,7 до 68,9 доллара за баррель. В связи с этим, среднесрочные ожидания по ценам на нефть ухудшились с 82,1 (ноябрь) до 75,4 долларов за баррель. Решение НБРК сохранить базовую ставку на уровне 9,75% годовых, принятое 6 декабря, совпало с ожиданиями большинства экспертов (69%). Оставшаяся часть (31%) ожидала повышения до 10% годовых.

К концу 2022 года рынок прогнозирует умеренное снижение базовой ставки до 9,5%. Замедление инфляции в ноябре с 8,9% до 8,7% сохранило прогнозные ожидания рынка по инфляции на среднесрочную перспективу в 7,5%. Тем не менее возврат инфляции в целевые коридоры 2022 года (4–6%,) пока видится затруднительным. Индекс цен снизится с текущих значений в 8,7% до 7,5% к концу 2022 года, считают эксперты. Тем временем, по данным НБРК, пик инфляции в Казахстане ожидается в 1 кв. 2022 года.

В дальнейшем, с учетом мер антиинфляционного реагирования, произойдет замедление роста цен до 6–6,5%. Новый штамм коронавируса и связанная с ним неопределенность несут в себе риски замедленного экономического роста, поэтому ожидания по росту экономики снизились с 3,7% (ноябрь) до 3,5%. В АФК акцентировали внимание, что эти результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов.

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