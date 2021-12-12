Неутешительный прогноз экспертов по тенге на 2022 год

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Аналитический центр АФК представил результаты опроса профессиональных участников финансового рынка. Опрос показал, что волатильность на глобальных рынках сформировала негативные ожидания, передает inbusiness.kz.
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«В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений», — сообщили в АФК.
Эксперты озвучили свои прогнозы по следующим ключевым индикаторам:
- Стоимость нефти марки Brent; Стоимость доллара США против российского рубля;
- Стоимость доллара США против казахстанского тенге;
- Инфляция; ВВП;
- Базовая ставка НБРК.
Из их ответов следует, что неопределенность после обнаружения нового штамма «омикрон» сформировала негативные ожидания рынка по курсу тенге. Участники опроса прогнозируют, что к началу января 2022 года нацвалюта ослабнет до 438,1 тенге за доллар (тек. 434,5), а в горизонте одного года — до 446 тенге за доллар. Новые ограничения в ряде стран и риски падения спроса на нефтепродукты на фоне распространения нового штамма оказали давление на стоимость нефти.
К началу декабря ее цена упала на 18,6%, с 84,7 до 68,9 доллара за баррель. В связи с этим, среднесрочные ожидания по ценам на нефть ухудшились с 82,1 (ноябрь) до 75,4 долларов за баррель. Решение НБРК сохранить базовую ставку на уровне 9,75% годовых, принятое 6 декабря, совпало с ожиданиями большинства экспертов (69%). Оставшаяся часть (31%) ожидала повышения до 10% годовых.
К концу 2022 года рынок прогнозирует умеренное снижение базовой ставки до 9,5%. Замедление инфляции в ноябре с 8,9% до 8,7% сохранило прогнозные ожидания рынка по инфляции на среднесрочную перспективу в 7,5%. Тем не менее возврат инфляции в целевые коридоры 2022 года (4–6%,) пока видится затруднительным. Индекс цен снизится с текущих значений в 8,7% до 7,5% к концу 2022 года, считают эксперты. Тем временем, по данным НБРК, пик инфляции в Казахстане ожидается в 1 кв. 2022 года.
В дальнейшем, с учетом мер антиинфляционного реагирования, произойдет замедление роста цен до 6–6,5%. Новый штамм коронавируса и связанная с ним неопределенность несут в себе риски замедленного экономического роста, поэтому ожидания по росту экономики снизились с 3,7% (ноябрь) до 3,5%. В АФК акцентировали внимание, что эти результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области