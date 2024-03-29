Неутешительный прогноз. Плюсовые температуры и дожди осложняют паводковую обстановку в Костанайской области

По словам директора областного филиала «Казгидромет», неустойчивый характер погоды с осадками в регионе будет сохраняться до конца этой недели и перейдет на следующую. В апреле по прогнозам будет похолодание, ночные температуры перейдут в минусовые, но ситуацию это никак не изменит, интенсивное снеготаяние продолжится.

При этом Самат Жазылбеков отметил, что паводок был ожидаем, поскольку осенью и зимой в регионе выпало рекордное количество осадков, которые с лихвой напитали землю.

«Касаемо осадков, выпало очень много дождя и снега. В ноябре больше на 210%, в декабре на 201%, в январе на 217% от нормы. Запасы воды в снеге в среднем по области так же больше на 141% от нормы. Почва на данный момент очень мёрзлая, промерзание глубины почвы по области составляет до 152 см. Учитывая значительное количество снега, большое осеннее увлажнение почвы и наличие ледяной корки, впитывание талой воды в почву сильно затруднено, что приводит к образованию поверхностного стока воды, что мы сегодня наблюдаем особенно на юге области», — сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области Самат Жазылбеков.

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