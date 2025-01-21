Карабалыкским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя района по факту неуважения к медицинским работникам. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что 15 января 2025 года, находясь у себя дома, мужчина выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера скорой помощи.

В судебном заседании он вину признал, подтвердил факт совершения им правонарушения и просил прощения в содеянном раскаялся.

С учетом личности нарушителя, отсутствии смягчающих и отягчающих вину обстоятельств суд признал виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное взыскание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

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