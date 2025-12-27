Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Серик Аширов 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК сообщил о планах по ужесточению ответственности за неуважительное отношение к педагогам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, фиксируются случаи нарушения прав учителей, в том числе в социальных сетях. В 2025 году в отношении родителей школьников было возбуждено 12 административных дел.

«За подобные действия предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 409 КоАП. Она предполагает вынесение предупреждения при первом нарушении и наложение штрафа при повторном. В этом году на республиканской августовской конференции глава государства подчеркнул необходимость усиления защиты прав педагогов и поручил подготовить поправки в Закон о статусе педагогов», — отметил Аширов.

Он пояснил, что разработанный законопроект предусматривает ужесточение мер ответственности за нарушение прав учителей и проявление неуважения в их адрес. В частности, если ранее при первом нарушении применялось предупреждение, то теперь предлагается сразу вводить штрафные санкции.

Кроме того, проектом закона предусмотрено снижение нагрузки на педагогов за счет сокращения отчетности и другой документации, а также усиление ответственности родителей за поведение и занятость детей в пределах школы, добавил спикер.

Недоплату налогов на миллионы тенге выявили в РК В Казахстане выявлена массовая недоплата налогов частными судебными исполнителями. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре...

В бывшей резиденции президента открылся детский реабилитационный центр Реабилитационный центр для детей с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата начал работу в здании...

Десятки миллиардов заплатили казахстанцы за проезд по платным трассам За 11 месяцев 2025 года водители перечислили за проезд по платным автодорогам Казахстана 79 млрд...