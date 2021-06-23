Невакцинированных работников обяжут тестироваться раз в неделю

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что невакцинированным работникам сферы услуг необходимо проходить ПЦР-тестирование раз в семь дней, передает Tengrinews.kz.

На онлайн-брифинге СЦК вице-премьера спросили, как часто придется проходить ПЦР-тест работникам сферы услуг, не желающим вакцинироваться.

«В неделю один раз», — ответил Тугжанов.

При этом он заявил, что граждан не принуждают к вакцинации.

«По статье 29 Конституции граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. Государство, в том числе правительство, обязано обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Мы исходим именно из этой точки зрения. Никто никого не принуждает, но мы обязаны обеспечить безопасность тех людей, именно в сфере услуг, где каждый день проходят тысячи людей. Поэтому мы не имеем права подвергать их опасности. Поэтому я прошу всех в этом плане правильно понять ситуацию. Мы же принимаем решения не просто сами по себе, а исходя из ситуации, что происходит в соседних странах сегодня. Такая же ситуация буквально завтра может быть у нас. Мы не можем подвергать опасности людей. Ежедневный летальный исход сегодня у нас фактически на уровне 10 человек. Кто за здоровье этих людей будет отвечать? Поэтому об этом всегда надо помнить», — сказал Тугжанов.

Министр здравоохранения Алексей Цой добавил, что ПЦР-тест сотрудники сферы услуг будут проходить либо за свой счет, либо за счет работодателя.