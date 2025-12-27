Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает граждан о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp, сообщает Zakon.kz.
По данным Генпрокуратуры со ссылкой на зарубежные источники, кибермошенники начали использовать новую схему захвата аккаунтов под названием GhostPairing. Данный метод не предполагает взлом паролей, подмену SIM-карт или сложные технические атаки. Доступ к аккаунту осуществляется легальным способом — через функцию привязки дополнительных устройств в WhatsApp.
Злоумышленники рассылают сообщения, замаскированные под уведомления от Facebook или WhatsApp, содержащие ссылки на поддельные сайты, визуально полностью копирующие интерфейс популярных сервисов. На фейковой странице пользователю предлагается ввести номер телефона и код подтверждения. После этого мошенник автоматически подключается к аккаунту жертвы как доверенное устройство и получает полный доступ к переписке, медиафайлам, контактам и возможности отправлять сообщения. При этом сам смартфон продолжает работать в обычном режиме, не вызывая подозрений.
Обнаружить компрометацию аккаунта можно только вручную — через раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение свидетельствует о взломе и должно быть немедленно удалено.
В целях защиты рекомендуется соблюдать меры кибербезопасности:
- с осторожностью относиться к подозрительным сообщениям, звонкам и уведомлениям;
- не вводить код подтверждения WhatsApp на сторонних сайтах — такие запросы всегда являются мошенничеством;
- включить двухфакторную аутентификацию;
- регулярно проверять активность аккаунта;
- использовать защитное программное обеспечение.
Одна ошибка может привести к полному контролю злоумышленников над вашей личной перепиской.
