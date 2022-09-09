Невменяем. Вынесено судебное решение по делу водителяы, который оскорблял полицейских

Напомним, 21 июня в районе городского пляжа, полицией был замечен автомобиль без номеров.

После остановки машины и выяснения обстоятельств, человек ею управлявшей повесил номерные знаки, но когда полицейские начали оформление материала, стал нецензурно оскорблять стражей порядка, стал уезжать с места, и даже провез одного из сотрудников на капоте. Он попытался скрыться, но был задержан. За неповиновение законным требованиям он был арестован на двое суток.

Теперь его судили за оскорбление представителя власти. Как выяснилось, это он совершил в помещении контрольно-пропускного пункта Департамента полиции и в областном центре психического здоровья, публично в присутствии посторонних лиц. Судом была назначена по делу судебно психолого-психиатрическая экспертиза. Она заключила, что подсудимый совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости. Учитывая это суд назначил виновному принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства.

Производство по уголовному делу прекращено.

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