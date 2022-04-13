Невостребованные депозиты в ликвидируемых банках переведут в ЕНПФ

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Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев рассказал о выплатах гарантийного возмещения по девяти ликвидируемым банкам и ответил на часто задаваемые вопросы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.
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Каков срок выплат по ликвидируемым банкам?
Получить выплаты по восьми ликвидируемым банкам можно до 1 мая текущего года включительно. Это вкладчики 8 банков: «Валют-Транзит Банк», «Казинвестбанк», «Эксимбанк Казахстан», Delta Bank, Qazaq Banki, Банк Астаны, Tengri Bank, AsiaCredit Bank.
Что произойдет с невостребованными суммами после 1 мая 2022 года?
Вкладчики восьми ликвидируемых банков, которые не обратились за выплатой возмещения, по истечении срока выплат могут ожидать перевода своих невостребованных сумм на счета ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов.
Не востребованные вкладчиками указанных банков суммы гарантийного возмещения будут перечислены в ЕНПФ в течение 30 календарных дней после истечения срока выплат.
Требуется ли согласие вкладчика для перечисления невостребованной суммы в ЕНПФ?
Нет, не требуется. Перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ предусмотрено Законом «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».
Комиссия за перевод невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ будет взиматься с суммы гарантии?
Для вкладчиков какой-либо комиссии за перевод средств в ЕНПФ не предусмотрено.
Подлежит ли налогообложению невостребованная сумма гарантийного возмещения?
Невостребованная сумма гарантийного возмещения признается добровольным пенсионным взносом вкладчика и освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода).
Если у вкладчика нет счета в ЕНПФ, куда будут перечислены его средства?
Если у вкладчика ликвидируемого банка не имеется счета в ЕНПФ, то он будет открыт автоматически, для процедуры не требуется личного присутствия физического лица.
Достаточно ли для перечисления невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ только открытия пенсионного счета?
Нет, невостребованная сумма гарантийного возмещения перечисляется в ЕНПФ при условии:
- соответствия персональных данных вкладчика сведениям, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у него действующего документа, удостоверяющего личность;
- наличия у вкладчика в ЕНПФ пенсионных накоплений (за счет обязательных пенсионных взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов или добровольных пенсионных взносов).
Что делать вкладчику, чтобы его средства в ликвидируемом банке не были перечислены в ЕНПФ?
Для этого вкладчику необходимо своевременно (до срока завершения выплат) подать заявление на получение гарантийной суммы в КФГД или банк-агент.
В КФГД заявление подается онлайн через электронный портал выплат и только прямыми владельцами счетов, платежных карточек и вкладов. Через банк-агент могут подать заявления на бумажном носителе как сами вкладчики, так и третьи лица (законные представители, наследники и иные правообладатели вкладчиков). С информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на сайте банков-агентов.
Вкладчики АО «Валют-Транзит Банк» за получением гарантийного возмещения могут обратиться с письменным заявлением в КФГД или в ликвидационную комиссию банка по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 51/4.
Вкладчики АО «Казинвестбанк» и АО «Эксимбанк Казахстан» могут подавать заявления онлайн в КФГД, за исключением их заявителей (законный представитель вкладчика, наследники и иные лица), которые могут подать заявления только в КФГД и письменном виде.
Какова процедура подачи заявления онлайн?
Вкладчику для онлайн-обращения необходимо пройти на сайт КФГД и перейти на специальный портал либо зайти на него по ссылке https://clients.kdif.kz. Для авторизации необходимо загрузить актуальную электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти видеопроверку либо ввести СМС-код, полученный на номер мобильного телефона.
Далее выбрать сумму к выплате, заполнить свои банковские реквизиты и подписать заявление с помощью ЭЦП. Для удобства вкладчику можно подать одно заявление при наличии сумм в нескольких ликвидируемых банках. Подтверждающие документы загружаются только в случае изменения идентификационных данных вкладчика.
Возмещение выплачивается безналичным путем на банковский счет, указанный в заявлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления. Подробные видеоролики и инструкции размещены на сайте КФГД.
Если невостребованная вкладчиком сумма гарантийного возмещения не подлежит перечислению в ЕНПФ, может ли вкладчик обратиться за получением гарантийного возмещения после истечения срока выплат?
После истечения срока вкладчик вправе обратиться за выплатой только при наличии у него уважительной причины, препятствующей подаче им заявления в течение срока выплаты гарантийного возмещения. К таким обстоятельствам относятся: поступление вкладчика в период срока выплаты гарантийного возмещения на воинскую службу, нахождение за пределами Казахстана, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение вкладчика в местах лишения свободы и иные обстоятельства, установленные судом. Перечень определен на законодательном уровне.
Вкладчик вправе подать заявление на выплату гарантийного возмещения по уважительным причинам даже в случае, если невостребованная им сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.
Куда вкладчик должен подать заявление, если срок выплат прошел, но у него имеется уважительная причина?
Заявление вкладчиком на выплату гарантийного возмещения после истечения срока выплат подается только в КФГД на бумажном носителе с предоставлением документов, подтверждающих наличие одного из вышеуказанных обстоятельств, которое препятствовало своевременной подаче заявления.
Такие заявления могут быть поданы в КФГД до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка (окончательной ликвидации) либо до наступления права вкладчиков на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов в случае перечисления невостребованной суммы на его пенсионный счет в ЕНПФ.
В течение какого времени рассматривается заявление на выплату гарантийного возмещения, поданное после истечения срока выплаты?
Заявление рассматривается в КФГД в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления подтверждающих документов.
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