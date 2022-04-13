Невостребованные депозиты в ликвидируемых банках переведут в ЕНПФ

Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев рассказал о выплатах гарантийного возмещения по девяти ликвидируемым банкам и ответил на часто задаваемые вопросы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Каков срок выплат по ликвидируемым банкам?

Получить выплаты по восьми ликвидируемым банкам можно до 1 мая текущего года включительно. Это вкладчики 8 банков: «Валют-Транзит Банк», «Казинвестбанк», «Эксимбанк Казахстан», Delta Bank, Qazaq Banki, Банк Астаны, Tengri Bank, AsiaCredit Bank.

Поскольку Capital Bank Kazakhstan был ликвидировано позже, чем другие банки, срок выплат отличается. Поэтому последний день выплат для всех клиентов этого банка — 3 июля 2022 года включительно.

Что произойдет с невостребованными суммами после 1 мая 2022 года?

Вкладчики восьми ликвидируемых банков, которые не обратились за выплатой возмещения, по истечении срока выплат могут ожидать перевода своих невостребованных сумм на счета ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов.

Не востребованные вкладчиками указанных банков суммы гарантийного возмещения будут перечислены в ЕНПФ в течение 30 календарных дней после истечения срока выплат.

Требуется ли согласие вкладчика для перечисления невостребованной суммы в ЕНПФ?

Нет, не требуется. Перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ предусмотрено Законом «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».

Комиссия за перевод невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ будет взиматься с суммы гарантии?

Для вкладчиков какой-либо комиссии за перевод средств в ЕНПФ не предусмотрено.

Подлежит ли налогообложению невостребованная сумма гарантийного возмещения?

Невостребованная сумма гарантийного возмещения признается добровольным пенсионным взносом вкладчика и освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода).

Если у вкладчика нет счета в ЕНПФ, куда будут перечислены его средства?

Если у вкладчика ликвидируемого банка не имеется счета в ЕНПФ, то он будет открыт автоматически, для процедуры не требуется личного присутствия физического лица.

Достаточно ли для перечисления невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ только открытия пенсионного счета?

Нет, невостребованная сумма гарантийного возмещения перечисляется в ЕНПФ при условии:

соответствия персональных данных вкладчика сведениям, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у него действующего документа, удостоверяющего личность;

наличия у вкладчика в ЕНПФ пенсионных накоплений (за счет обязательных пенсионных взносов или обязательных профессиональных пенсионных взносов или добровольных пенсионных взносов).

Что делать вкладчику, чтобы его средства в ликвидируемом банке не были перечислены в ЕНПФ?

Для этого вкладчику необходимо своевременно (до срока завершения выплат) подать заявление на получение гарантийной суммы в КФГД или банк-агент.

В КФГД заявление подается онлайн через электронный портал выплат и только прямыми владельцами счетов, платежных карточек и вкладов. Через банк-агент могут подать заявления на бумажном носителе как сами вкладчики, так и третьи лица (законные представители, наследники и иные правообладатели вкладчиков). С информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на сайте банков-агентов.

Вкладчики АО «Валют-Транзит Банк» за получением гарантийного возмещения могут обратиться с письменным заявлением в КФГД или в ликвидационную комиссию банка по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 51/4.

Вкладчики АО «Казинвестбанк» и АО «Эксимбанк Казахстан» могут подавать заявления онлайн в КФГД, за исключением их заявителей (законный представитель вкладчика, наследники и иные лица), которые могут подать заявления только в КФГД и письменном виде.

Какова процедура подачи заявления онлайн?

Вкладчику для онлайн-обращения необходимо пройти на сайт КФГД и перейти на специальный портал либо зайти на него по ссылке https://clients.kdif.kz. Для авторизации необходимо загрузить актуальную электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти видеопроверку либо ввести СМС-код, полученный на номер мобильного телефона.

Далее выбрать сумму к выплате, заполнить свои банковские реквизиты и подписать заявление с помощью ЭЦП. Для удобства вкладчику можно подать одно заявление при наличии сумм в нескольких ликвидируемых банках. Подтверждающие документы загружаются только в случае изменения идентификационных данных вкладчика.

Возмещение выплачивается безналичным путем на банковский счет, указанный в заявлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления. Подробные видеоролики и инструкции размещены на сайте КФГД.

Если невостребованная вкладчиком сумма гарантийного возмещения не подлежит перечислению в ЕНПФ, может ли вкладчик обратиться за получением гарантийного возмещения после истечения срока выплат?

После истечения срока вкладчик вправе обратиться за выплатой только при наличии у него уважительной причины, препятствующей подаче им заявления в течение срока выплаты гарантийного возмещения. К таким обстоятельствам относятся: поступление вкладчика в период срока выплаты гарантийного возмещения на воинскую службу, нахождение за пределами Казахстана, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение вкладчика в местах лишения свободы и иные обстоятельства, установленные судом. Перечень определен на законодательном уровне.

Вкладчик вправе подать заявление на выплату гарантийного возмещения по уважительным причинам даже в случае, если невостребованная им сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

Куда вкладчик должен подать заявление, если срок выплат прошел, но у него имеется уважительная причина?

Заявление вкладчиком на выплату гарантийного возмещения после истечения срока выплат подается только в КФГД на бумажном носителе с предоставлением документов, подтверждающих наличие одного из вышеуказанных обстоятельств, которое препятствовало своевременной подаче заявления.

Такие заявления могут быть поданы в КФГД до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка (окончательной ликвидации) либо до наступления права вкладчиков на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов в случае перечисления невостребованной суммы на его пенсионный счет в ЕНПФ.

В течение какого времени рассматривается заявление на выплату гарантийного возмещения, поданное после истечения срока выплаты?

Заявление рассматривается в КФГД в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления подтверждающих документов.

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