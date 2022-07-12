Не вовремя. Производители школьной формы высказались о предложении министерства просвещения РК

Практически половина каникулярного времени уже прошла, а значит родители начинают готовиться к началу учебного года. Как рассказали нам в «Большевичке», обычно в июле уже начинался повышенный спрос на школьную форму.

Сейчас же в магазине пусто. Причиной тому — внесенное министерством предложение по введению школьной формы единого цвета в области или районе. «Это больно ударит, в первую очередь, по нашему населению. В этом плане они с одной стороны, министерство хочет унифицировать, чтоб был более массовый рынок, с другой стороны создает дополнительные сложности, не оценивая риски и последствия. К сожалению, это решение непродуманное на наш взгляд, и мы считаем что несвоевременно было принято, потому что такое решение, нужно было принимать на следующий год, там до декабря месяца где-то», — говорит председатель правления ПРК «Большевичка» Арсен Жетписбаев.

Ведь производственный цикл — дело непростое. Поэтому, чтобы сейчас на вешалках висели отшитые сарафанчики и пиджаки, ткань была закуплена еще осенью и зимой. Так как пандемия наложила свой отпечаток и на логистику в том числе. А между тем, непроданными останутся не только костюмы отшитые на этот год.

«У нас есть школьная форма, которую мы начинали шить еще лет 5-6 назад, когда ввели обязательную школьную форму ,еще осталась с тех годов. Когда опять же внедряли, а потом меняли требования. Сначала одна ткань, потом другая. Пока не знаем. Будем фиксировать убыток, считать объемы и так далее. На текущий момент ситуация довольно-таки сложная, напряженная для нас», — говорит председатель правления.

На «Большевичке» для школ региона отшивали форму из пяти видов тканей — это и два вида клеток, малинового цвета школьная форма для гимназистов и две разновидности серой школьной формы. Куда теперь реализовывать эту продукцию — непонятно. Но к неприятным сюрпризам от министерства, здесь уже привыкли. «Нас жизнь ничему не учит, к сожалению. Из года в год происходят события, которые привносят дополнительные сложности отечественным товаропроизводителям школьной формы. В прошлом году буквально 5 августа министр образования вынес, подписал приказ об отмене обязательного ношения школьной формы. Для нас это был, как гром среди ясного неба. Для всех производителей. Потому что мы практически все уже продавали эту школьную форму и у нас остановилась торговля», — рассказывает Арсен Жетписбаев.

Стоит торговля и сейчас. Родители просто не знают, школьную форму какого цвета им покупать. Как пояснили в управлении образования региона, сейчас они ждут приказ от министерства просвещения, после чего обязательно уведомят родителей. Также в ведомстве отметили, что если так случилось, что школьную форму ребенку уже приобрели, либо он не вырос из прошлогодней, жестких запретов вводить не будут. И этот учебный год можно будут ходить в школу в форме, которая была введена ранее.

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