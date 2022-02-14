«Невзирая на лица и должности». Токаев поручил возвращать незаконно выведенные за рубеж деньги

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на сайте Акорды.
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Глава агентства представил отчёт о деятельности ведомства по исполнению поручений главы государства.
«Для недопущения незаконного вывода капитала ведомство совместно с финрегуляторами наладило усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. В этом году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия», – говорится в сообщении.
По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объём переведённых за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела.
«В результате, несмотря на сокращение объёмов импорта товаров, в январе этого года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)», – говорится в сообщении.
Также глава агентства рассказал о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – восемь, газоснабжению – три, теплоснабжению – два).
«В рамках объявленного президентом года детей совместно с уполномоченным по правам ребёнка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоёв населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот», – отмечается в сообщении.
По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике.
«Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путём активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности», – отметили в Акорде.
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