«Невзирая на лица и должности». Токаев поручил возвращать незаконно выведенные за рубеж деньги

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на сайте Акорды.

Глава агентства представил отчёт о деятельности ведомства по исполнению поручений главы государства.

«Для недопущения незаконного вывода капитала ведомство совместно с финрегуляторами наладило усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. В этом году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия», – говорится в сообщении.

По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объём переведённых за границу средств в этом году снизился на 30%.

Как сообщил Жанат Элиманов, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов.

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела.

«В результате, несмотря на сокращение объёмов импорта товаров, в январе этого года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)», – говорится в сообщении.

Также глава агентства рассказал о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – восемь, газоснабжению – три, теплоснабжению – два).

«В рамках объявленного президентом года детей совместно с уполномоченным по правам ребёнка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоёв населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот», – отмечается в сообщении.

По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике.