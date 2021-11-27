Незаконная аренда: какое наказание грозит хозяину жилья

Одним из наиболее актуальных вопросов среди налогоплательщиков является исполнение налоговых обязательств при сдаче имущества в аренду. В настоящее время есть проблема нелегальной аренды квартир, когда собственники недвижимости не афишируют наличие квартиросъемщиков. В результате те находятся на жилплощади незаконно.

Нелегальной считается такая сделка по найму жилья, при которой собственник избегает уплаты налогов на полученные доходы, а квартиросъемщики не регистрируются по месту временного пребывания. В итоге между ними есть устная или письменная договоренность, но ни одна из контролирующих инстанций об этом не знает, а значит, такая сделка заключается вне правового поля.

При правильном подходе и грамотном отношении к своим обязательствам «сдавать» в аренду недвижимость имеют право как индивидуальные предприниматели, так и физические лица, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом, согласно статье 35 Предпринимательского кодекса РК обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, которые отвечают одному из следующих условий:

1) используют труд наемных работников на постоянной основе;

2) имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Вместе с тем, по доходам, полученным от сдачи имущества в аренду (имущественный доход) физическое лицо обязано самостоятельно по итогам календарного года не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, по месту жительства сдать налоговую декларацию по форме 240.00 и уплатить не позднее 10 календарных дней после срока сдачи декларации, индивидуальный подоходный налог по ставке 10 % от суммы полученного дохода.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо подать уведомление о начале деятельности в качестве ИП в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства», либо в явочном порядке на бумажном носителе.

Более приемлемым режимом для данного вида деятельности является специальный налоговый режим на основе патента, так как ставка налога составляет 1 %. Для применения СНР на основе патента необходимо соответствовать следующим условиям – не использовать наемный труд и предельный доход за календарный год не должен превышать 358-кратный МРП (10 291 176 тенге в 2021 году).

Наряду с этим налогоплательщики могут также применять Единый совокупный платеж (ЕСП), который предусматривает упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых. Согласно ст.774 раздела 24 Налогового кодекса РК, плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим условиям: уплатили единый совокупный платеж; не используют труд наемных работников; оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.

При этом, размер дохода плательщиков ЕСП не должен превышать 1175 МРП в год (3 427 475 тенге в 2021 году).

Согласно Кодексу «Об административных правонарушениях Республики Казахстан» за непредставление налоговой отчетности в срок, а также за занятие предпринимательской деятельности без регистрации предусмотрена административная ответственность.

При этом, если вы первый раз не представили налоговую отчетность в установленный срок, то вам будет применена мера взыскания в виде «предупреждение», при повторном правонарушении административный штраф составит 43 755 тенге (15 МРП).

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