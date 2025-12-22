В Костанае выявили факты нарушения законодательства в сфере религиозных отношений. Проверку провели сотрудники полиции, прокуратуры и управления по делам религий акимата.

Религиозные занятия проводили в частном доме

По данным компетентных органов, в одном из частных домов города 23-летний житель Акмолинской области проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних.

Организация не имела права на религиозную деятельность

Установлено, что занятия проходили в помещении благотворительной организации, которая не имела статуса религиозного объединения и не предназначалась для проведения религиозных мероприятий.

При этом, как уточняется, под «вывеской» благотворительности осуществлялись религиозное обучение и миссионерская деятельность без регистрации , а также использовалась религиозная литература.

Отмечается, что ранее суд ликвидировал данную организацию.

Решение суда

По факту выявленных нарушений суд признал мужчину виновным по двум административным правонарушениям, связанным с незаконной религиозной деятельностью.

Власти напомнили о требованиях закона

В компетентных органах подчёркивают: религиозная деятельность в Казахстане должна осуществляться строго в рамках действующего законодательства, а проведение обучения и обрядов возможно только при соблюдении установленных процедур и требований.

