В Костанае выявили факты нарушения законодательства в сфере религиозных отношений. Проверку провели сотрудники полиции, прокуратуры и управления по делам религий акимата.
Религиозные занятия проводили в частном доме
По данным компетентных органов, в одном из частных домов города 23-летний житель Акмолинской области проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних.
Организация не имела права на религиозную деятельность
Установлено, что занятия проходили в помещении благотворительной организации, которая не имела статуса религиозного объединения и не предназначалась для проведения религиозных мероприятий.
При этом, как уточняется, под «вывеской» благотворительности осуществлялись религиозное обучение и миссионерская деятельность без регистрации , а также использовалась религиозная литература.
Отмечается, что ранее суд ликвидировал данную организацию.
Решение суда
По факту выявленных нарушений суд признал мужчину виновным по двум административным правонарушениям, связанным с незаконной религиозной деятельностью.
Власти напомнили о требованиях закона
В компетентных органах подчёркивают: религиозная деятельность в Казахстане должна осуществляться строго в рамках действующего законодательства, а проведение обучения и обрядов возможно только при соблюдении установленных процедур и требований.
