Незаконно хранящееся оружие полиция выкупит у казахстанцев онлайн

Акция по выкупу незаконно хранящегося оружия будет проведена в онлайн-формате, сообщает Polisia.kz.

С 1 июля 2020 года в Казахстане стартует ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния, согласно решениям комиссий. Выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления на представленные счета граждан, сдавших предметы вооружения. Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, изъявившим желание сдать имеющиеся предметы вооружения достаточно сообщить по телефонам “горячей линии” указанным на сайтах департаментов полиции, либо на номер 102, без посещения органа полиции. Прием заявления и предметов вооружения, хранящихся у граждан, будет осуществлять сотрудник органа внутренних дел с выездом на место. Ранее их прием производился непосредственно в территориальном органе полиции.

В случае обнаружения взрывчатых материалов и боеприпасов, важно не пытаться производить с ними какие-либо действия, а сообщить в подразделение полиции по вышеуказанным телефонам.

Акции по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проводятся в стране с 2012 года. За этот период у населения выкуплено более 51 тысячи единиц оружия и 2 млн патронов к нарезному оружию. При этом количество преступлений с применением огнестрельного оружия снизилось в 3 раза — с 694 в 2012 году до 238 в 2019.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.