Незаконно хранящееся оружие выкупает у населения государство

В очередной раз полицейские ждут у себя желающих избавиться от предметов, которые могут повлечь проблемы. В Казахстане вновь объявлена акция, направленная на повышение уровня общественной безопасности, и предупреждение преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

«С 22 апреля по всей республике проводится акция по выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Граждане, изъявившие желание сдать вышеперечисленные предметы за денежное вознаграждение, могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции по месту жительства», — сообщил Женис Бисимбаев, начальник Управления административной полиции ДП Костанайской области.

Акция проводится уже не первый раз, и, как показывает практика, только в полицию Костаная ежегодно обращаются более 30 человек, которые добровольно сдают за вознаграждение оружие и боеприпасы. Истории появления у людей стволов, патронов и шашек бывают разными. Кто-то находит бесхозный боеприпас, кому-то ружья достаются от умерших родственников. Приминения им законопослушные граждане не находят, и, возможно, даже ждут объявления о начале этой акции, чтобы получить деньги.

«Более того, граждане, изъявившие желание добровольно сдать освобождается от уголовной и административной ответственности за их хранение. За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в зависимости от вида и категории оружия», — рассказал Женис Бисимбаев.

То есть, размер выплат будет зависеть от того, какое это оружие, какой длины его ствол, и общее состояние. Ранее сообщалось, что больше всего денег возможно получить за автомат, — до 100 МРП. До 10-и МРП можно получить за травмат, 6 МРП за килограмм взрывчатки. Меньше всего стоят патроны, но их может быть много. В первый день акции 8 добровольцев принесли костанайским полицейским 10 единиц оружия, в том числе 2 нарезных ствола и 8 гладкоствольных, в общем на 805 тысяч тенге. Ранее на Костанайскую область из республиканского бюджета на проведение акции выделялось не менее 3-х миллионов тенге. В прошлом году выделенные деньги закончилиcь досрочно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.