«Незаконно вакцинируют детей». На устроивших скандал в школе женщин написали заявление в полицию

Казахстанцы распространяют информацию о том, что в школе Нур-Султана детям тайно делают прививки. В Управлении образования города заявили, что это дезинформация, передает Tengrinews.kz.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как несколько женщин заходят в спортзал одной из школ. Автор видео утверждает, что она журналист, а рядом с ней находится врач Айна Бакеева. При этом голос за кадром говорит, что «детям вкалывают вакцины без согласия родителей».

Фейк о том, что детям тайно делают прививки, также рассылают в мессенджерах, пишет StopFake



Скриншот StopFake.kz

Случай прокомментировали в пресс-службе столичного Управления образования. По данным ведомства, в школу-гимназию № 58 пришли три женщины, которые просили о встрече с директором.

«Все трое изначально представились родительницами учащихся школы. После регистрации на вахте они проигнорировали требования по обязательному ношению масок и проверке статуса через программу Ashyq. Гражданка А. Бакеева устроила скандал на территории школы. Основной целью посещения Бакеевой А. и сопровождающих было намерение создать ажиотаж в социальных сетях на тему о том, что в школах якобы проводят принудительную вакцинацию детей. Мы не раз сообщали о том, что такая информация является ложной», — сообщили в ведомстве.

Как заявили в управлении, после урока физкультуры у ученика 9-го класса ухудшилось самочувствие.

«Ему оперативно в спортзале была оказана помощь школьной медсестрой. Однако Бакеева А., нарушая правила, требовала допустить ее к учащемуся. На просьбу не проводить съемку, так как это является нарушением прав ребенка, Бакеева А. не реагировала и продолжала снимать. Учитывая агрессивное поведение Бакеевой А. и сопровождающих, в школу была вызвана полиция. В отношении неправомерных действий вышеуказанных гражданок были написаны заявления в полицию«, — добавили в пресс-службе.

Информация о вакцинации детей в школах является ложной, подчеркнули в управлении.

«В образовательных учреждениях не проводилась и не проводится вакцинация детей от коронавируса», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.