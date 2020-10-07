Незаконный налог на рекламу. Дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела архитектуры рассмотрели в Костанае

Совет по этике рассмотрел сегодня дисциплинарное дело в отношении руководителя городского отдела архитектуры Ерлана Казиева. Ранее ситуация вокруг этого ведомства и самого Ерлана Казиева получила большой резонанс. Отдел архитектуры необоснованно начислил костанайским предпринимателям налог на рекламу, передает alau.kz

За то, что отдел архитектуры города начислял предпринимателям налоги за рекламу, при этом, не уведомляя их о выявленных нарушениях, руководителя отдела архитектуры Ерлана Казиева уже наказали. Решение в отношении него вынесли на уровне городского акимата.

«На основании решения дисциплинарной комиссии города Костанай за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, выразившихся в виде нарушения предпринимательского кодекса, закона о рекламе наложено дисциплинарное взыскание на Казиева в виде строгого выговора»,- сообщил Алмат Оспанов, главный специалист управления департамента агентства РК по делам государственной службы в Костанайской области.

Теперь же совет по этике решил рассмотреть дисциплинарное дело в отношении Ерлана Казиева, чтобы понять, стоит ли усиливать его ответственность. Ранее отдел архитектуры, не выходя на проверку, а только путем анализа, выявил, что больше 900 предпринимателей города должны оплатить налог за наружную рекламу. Сведения о них направили в налоговый орган. Однако впоследствии стало выясняться, что предприниматели о своем долге не уведомлялись, да и в вопросе, что именно считать наружной рекламой, возникли затруднения. В итоге отдел архитектуры отозвал из органа гос.доходов данные по налогам. И вот теперь совет должен решить, достаточное ли наказание за свои действия понес руководитель отдела. В ходе обсуждения участники совета разделились в своих мнениях.

«Мы хотим чтобы в гос.службу шли молодые, креативные люди. Если на первом пути мы ставим такие барьеры, то у него инициативы не будет. Второе. То, что было много комиссий при акиме, в этих комиссиях были разборки, пресса, телевидение – он получил свое уже достаточно»,- высказался участник совета по этике Джаманбалин Кадыргали.

Также высказывалось мнение о том, чтобы вовсе отменить решение акима города.

«Я считаю то, что ему дали строгий выговор – очень жестко. Я считаю, что аким поступил необъективно по отношению к нему. Я считаю надо строгий выговор с него снять. Внести предложение акиму города и в будущем не допускать»,- выразил мнение Токтарбай Кадамбаев, участник совета по этике.

Тем не менее, другие участники совета эту позицию не поддержали.

«Молодой – не молодой. Объективно – не объективно его руководство наказало. Проблема в том, что, Динара Каирбековна правильно говорит, гос.орган довел до такой ситуации. Нет обратной связи. Я считаю, что наказать нужно. Строгий выговор вынесен объективно. И в дальнейшем отпускать данный вопрос на самотек не получится»,- сказал Дастан Жумабаев, участник совета по этике.

После высказывания мнений участники совета приступили к голосованию о вынесении итогового решения. Большинством голосов совет постановил, что будет рекомендовать дисциплинарной комиссии усилить ограничения в дополнение к вынесенному строгому выговору. Если это решение будет одобрено, то в течение полугода Ерлан Казиев не сможет перевестись на любую другую должность, и в досрочном порядке дисциплинарное взыскание с него снято не будет.

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