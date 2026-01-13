Суд вынес приговор по делу о незаконном пропуске международного телефонного трафика под видом местного. Фигурантом стал техник ТОО «Казтехносвязь» Владимир Сафронов.

Согласно материалам дела, оборудование компании было задержано в декабре 2024 года. За полтора года до этого в полицию и органы национальной безопасности начали поступать заявления о нарушении нормальной работы информационных систем и телекоммуникационных сетей Казахтелеком и ряда крупнейших операторов мобильной связи страны.

Работа без лицензии и маскировка звонков

Экспертизы показали, что к сбоям может быть причастно ТОО «Казтехносвязь», не имевшее лицензии на международный трафик и взаимодействие с зарубежными операторами. С использованием услуг предприятия на казахстанские номера поступали звонки, которые отображались как местные, хотя фактически звонившие находились за границей.

Следствие установило, что это стало результатом действий Сафронова.

Как была организована схема

Как указано в приговоре, Сафронов, будучи авторизованным пользователем с исключительным доступом, внёс изменения в конфигурацию программно-аппаратного комплекса. Это позволило напрямую пропускать трафик от иностранного оператора из Санкт-Петербурга в обход лицензированных операторов связи Казахстана.

Судья Анара Шаймурунова отметила, что обвиняемый имел удалённый доступ к серверному и коммуникационному оборудованию, что обеспечивало бесперебойную работу незаконной схемы.

Корыстный мотив и угроза безопасности

По выводам суда, Сафронов действовал умышленно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, преследуя корыстную цель — повышение спроса на услуги компании и увеличение прибыли. Международный трафик пропускался под видом национального, что нарушало требования законодательства о связи и национальной безопасности.

Кроме того, суд установил, что данные действия создали угрозу информационной безопасности государства, снизив уровень защищённости национального информационного пространства и информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Приговор и наказание

Суд не установил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. Преступление признано тяжким, наказание назначено в пределах санкции статьи. Вместе с тем к осуждённому применили амнистию, сократив срок лишения свободы.

Также Сафронову запрещено заниматься деятельностью, связанной с программированием. Отбывать наказание он будет в учреждении минимальной безопасности.

Ущерб операторам и возмещение

В результате незаконных действий лицензионным операторам связи — Kcell, Кар-Тел и Мобайл Телеком-Сервис — был причинён материальный ущерб в виде упущенной выгоды. Общая сумма составила около 35 миллионов тенге.

По решению суда Сафронов обязан возместить причинённый ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.