Незаконный вывоз крупной партии табачных изделий предотвратили в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Костанайской области был предотвращен вывоз крупной партии табачных изделий

23 июня казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» предотвращен вывоз из Казахстана в Российскую Федерацию крупной партии табачных изделий, 60 500 пачек табачных стиков.

Табачные изделия без акцизных марок пытались вывезти по сопроводительным документам на электроприборы. Следует отметить, что это не первая попытка незаконного перемещения табачных изделий через казахстанско-российскую Государственную границу.

Задержанная партия передана в Департамент Государственных доходов по Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.