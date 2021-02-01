Незамедлительно сообщайте! Тургумбаев обратился к казахстанцам

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сделал заявление, сообщает zakon.kz.

C 1 февраля министерство запустило новый удобный для населения сервис — мобильное приложение «102». Об этом министр сообщил на странице в Facebook.

Он написал, что с 2019 года по поручению Елбасы ведется работа по модернизации органов внутренних дел. В сентябре 2020 года Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по реформе полиции, отметив, что «нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан».

Одной из задач, стоящих перед министерством, является создание современной, технологичной, пользующейся доверием граждан, системы органов внутренних дел. Сегодня в рамках реализации концепции «слышащего государства» мы официально запускаем новый удобный для населения сервис — мобильное приложение «102», — говорится в сообщении.

Ежесуточно операторы Центров оперативного управления полиции по всей стране обрабатывают порядка 10 тысяч сообщений, поступающих на канал 102.

Но вместе с тем, встречаются ситуации, когда информация о происшествии сообщается не в полицию, а выкладывается в социальные сети. Как правило, очевидцы различных происшествий публикуют фото или видео с места на своих страницах или отправляют на популярные паблики.

С помощью мобильного приложения «102» граждане смогут:

▪️ отправить в полицию сообщение о правонарушении – нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других;

▪️ подать обращение в органы внутренних дел;

▪️ связаться с оператором путем аудио и видео-звонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования;

▪️ обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

Незамедлительно сообщайте, если считаете, что есть угроза вашей или чьей-либо безопасности или жизни; если увидели, что пьяный человек садится за руль; если стали свидетелем насилия; если видите жестокое обращение с животными; если заметили подозрительное лицо. Только совместными усилиями мы создадим безопасное и нетерпимое к правонарушениям общество, — обратился к казахстанцам главный полицейский страны.

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