«Незастрахованным» медикам отказывают в поликлиниках. Костанайской детской облбольнице нечем платить по счетам

В палату предпринимателей Костанайской области обратился бизнесмен, который поставляет питание в детскую областную больницу. Поставщику задолжали больше 50 миллионов тенге.

Представитель организации рассказал, что они свои условия договора выполняют, и обеспечивают больницу завтраками, обедами и ужинами, а вот оплату за это не получают.

«У нас перед нашими поставщиками, которые продукты поставляют, задолженность образовалась, и налоговая задолженность образовалась. Ситуация тяжелая в нашем предприятии. Так как это уже пятый месяц пошел, как ситуация критическая. Услугу мы не можем прекратить, так как она бесперебойная. Даже на один день не можем прекратить», — объясняет представитель организации Олжас Кабельдинов.

Руководство больницы отмечает, что у них сегодня есть серьезные проблемы с финансированием. Сейчас дебиторкая задолженность составляет 600 миллионов тенге. Оплату за услуги от ФОМС они ждут месяцами. Фонд медстрахования для них единственный источник финансирования. Объем платных услуг в больнице совсем мизерный, поэтому не влияет на общую картину. Сейчас средств хватает только на выплату зарплаты персоналу детской больницы.

«Мы не платим людям ни соцотчисления, ни пенсионные отчисления, ни ОСМС. Наших сотрудников некоторых в поликлиниках отказываются принимать, потому, что они выходят, как не застрахованные. Хотя, конечно они все застрахованы, просто у нас физически нет денег, чтобы заплатить за это. Врачи вновь прибывшие хотят приобрести квартиры, через ипотеку. Им отказывают, потому, что если мы и оплачиваем, то не ежемесячно», — объяснил главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов.

Нурлан Ержанов отметил, что из сэкономленных средств поставщику питания в начале августа оплатили 5 миллионов тенге, на днях еще 5. Тем не менее сумма еще большая. Если ФОМС перечислит деньги за 4 месяца, ситуацию можно немного стабилизировать. Сейчас есть немалые долги за коммунальные услуги, а за неоплату уже начислена пеня — 15 миллионов тенге. В фонде же отметили, что во всем виновата новая система, из-за которой не производится оплата.

«Деньги есть. Недостатка в денежных средствах нет. Они не могут подтвердить, заявка прошла, ФОМС говорят, мы видим, что сведения некорректные. Подтвердить их достоверность мы не имеем возможности. В связи с чем такая ситуация происходит. Она характерная для всей страны, со слов филиала фонда по крайней мере», — говорит начальник отдела палаты предпринимателей «Атамекен» Костанайской области Роберт Юсупов.

Палатой предпринимателей были даны рекомендации ФОМСу в связи с некорректной работой системы произвести расчеты в ручном режиме, на бумаге.

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