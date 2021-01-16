«Независимость — самая главная ценность в моей личной иерархии ценностей» — Еркин Абиль

День независимости Казахстана — главный национальный праздник Республики Казахстан. Эта дата отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. В Казахстане 2021 год ознаменован большой датой — 30-летие со дня обретения независимости. Казахстан за 30 лет своей независимости превратилась в стратегически важного игрока на мировой арене.

Казахский народ стремился к Независимости на протяжении многих веков. В обретении Независимости есть огромная заслуга многих поколений. Поэтому празднование обретает особый смысл и значение для каждого казахстанца.

«Независимость — самая главная ценность в моей личной иерархии ценностей. Вообще, сложно объяснить личное отношение к независимости своей страны, потому, что патриотизм и связанные с этим чувства и ощущения иррациональны и не требуют логического объяснения. Это чувство сопричастности к судьбе страны и народа, чувство гордости, понимание исторической судьбы»,- сказал директор Института истории государства Комитета науки МОН РК Еркин Абиль.

Республика Казахстан является молодым независимым государством. Однако за этот период в стране произошли значительные крупномасштабные государственные преобразования. Был учрежден двухпалатный Парламент, создана судебная система, объявлена столица. Не так давно появились Вооруженные силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-морской флот.

«Самые большие трудности — отсутствие в первое десятилетия самостоятельной целостной экономической системы, низкое качество человеческого капитала. Конечно, многие могут вспомнить о советском образовании и «самом читающем» обществе, но в реальности советское поколение долго не верило в способность казахстанцев создавать и вести успешный бизнес, поэтому противилось проведению рыночных реформ, у нас долго не было специалистов, знакомых с современными технологиями буквально во всех сферах. Сейчас мы, пусть со крипом, но достаточно уверенно решаем эту проблему»,- говорит Еркин Абиль.

За 30 лет независимого развития Казахстан вошел в число 50-ти самых развитых стран мира, досрочно реализовал Стратегию-2030, начал реализацию Стратегии-2050, Плана Нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех». Сегодня Казахстан — лидер модернизационных преобразований среди стран Содружества Независимых Государств.

«Самое главное достижение Казахстана за 30 лет — возможность самостоятельного развития, уважение на мировой арене и устойчивое развитие во всех сферах. Конечно, не без трудностей и ошибок, но достаточно уверенно Казахстан идет вперед, как бы скептики не пытались внести свою ложку дегтя другие державы»,- пояснил Еркин Абиль.

Сегодня Казахстан — независимое, демократическое и правовое государство. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем.

«Для дальнейшего развития Казахстана ключевым должно стать изменение общественного сознания, его модернизация, формирование поколения казахстанцев, нетерпимых к коррупции, готовых к саморазвитию, открытых к новациям. Через 30 лет я вижу Казахстан, прежде всего, независимым. Все остальное — экономика, демография, политика — вторично. Конечно, я верю в богатый, процветающий, уважаемый во всем мире Казахстан, но без независимости все это не имеет никакой ценности. Я хочу пожелать всем казахстанцам в год 30-летия независимости нашей страны успехов, процветания и гордости за свою Родину»,- заключил Еркин Абиль.

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