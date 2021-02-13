Незконно оштрафовать почти на 2 млн тенге пытались предприятие в Костанайской области

ТОО «Темп -2» ПКФ» попало в число костанайских компаний, на которых «обкатывают» новую практику штрафования. Предприятие привлекли к ответственности за занижение сумм налогов несмотря на то, что законных оснований для этого не было. Добиться справедливости предпринимателю удалось лишь в суде апелляционной инстанции c помощью юристов Палаты предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба костанайского филиала «Палаты предпринимаетелей «Атамекен».

Штраф, который назначили ТОО, стал неожиданным последствием давнего иска о признании сделки недействительной.

«Наш поставщик в суде не сумел доказать происхождение битума, в результате чего нам пришлось заплатить 13 млн тенге доначисленных налогов в бюджет. Однако через какое-то время налоговый орган составил в отношении ТОО административный протокол по ст. 278 КоАП РК – занижение сумм налогов. Нам пояснили, что якобы мы должны были вернуть налоги добровольно, не дожидаясь решения суда. В итоге Житикаринский суд назначил нам штраф – 1 789 819 тенге, с чем мы были категорически не согласны. Мы обратились в Палату предпринимателей Костанайской области, специалисты которой подключились к решению нашей проблемы. В итоге апелляционный суд нам удалось выиграть», — рассказал юрист ТОО «Темп — 2» ПКФ» ДаниярТоккабулов.

На момент обращения с новой практикой штрафования в «Атамекене» уже были знакомы. В декабре прошлого года ее детально разбирали на заседании Совета по защите прав предпринимателей, где присутствовали сотрудники прокуратуры и налоговых органов.

«Мы считаем, что ст. 278 Административного кодекса применима только по результатам налоговых проверок. В данном же случае иски о признании сделок недействительными были инициированы на основании камерального контроля, а после вступления в силу решения суда предприниматель предоставил дополнительную налоговую отчетность и оплатил налог, что автоматически исключает привлечение его к ответственности. Костанайский областной суд принял во внимание эти доводы и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения», — рассказала эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области ЖибекСиитова.

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