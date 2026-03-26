«Ни копейки не дам»: скандал вокруг строительства высоток в Костанае

В Костанае разгорелся спор вокруг возможного строительства многоэтажных домов в центральной части города. Публичные слушания по плану детальной планировки прошли в доме культуры «Мирас» и вызвали бурную реакцию горожан.

Проект охватывает территорию в границах улиц Победы — Шаяхметова — Амангельды — Козыбаева и рассчитан на 12 гектаров. Застройщиком выступает ИП «Айткужинов И.Е.». Концепция развития территории предусмотрена до 2035 года, при этом уже выкуплено около 80% необходимой земли.

Руководитель компании Испай Айткужинов сообщил, что строительство может начаться уже в ближайшее время:

«Пока у нас выкуплены вот эти земли. Здесь мы планируем к концу лета начать 4–5-подъездный 12-этажный жилой комплекс. Всего осталось выкупить шесть домов», — отметил он.

По его словам, новый микрорайон планируется сделать полностью электрическим, без использования газа. Для этого потребуется около 1500 киловатт мощности, необходимые технические условия уже получены.

Однако жители выступили против проекта. Основные претензии связаны с нехваткой социальной инфраструктуры, в частности — школ. По словам участников слушаний, подобная ситуация уже наблюдалась в других районах города.

«Наступаем на те же грабли. Сначала строят жильё, а потом думают о школах. Спроектируйте сразу школу в этом плане», — заявил один из участников обсуждения.

Дополнительное напряжение вызвал вопрос выкупа частных домов. Не все собственники готовы продавать свои участки.

«Ни копейки не дам! Я 20–30 лет плачу за этот дом налоги. Это частная собственность», — эмоционально высказалась одна из жительниц.

Горожане также выразили опасения по поводу плотной застройки и близости новых домов:

«Мы будем смотреть прямо в ваши окна. Вы об этом подумали?» — обратились они к представителю застройщика.

В целом, вопрос с обеспечением района социальной инфраструктурой остаётся открытым. В слушаниях приняли участие 47 человек. Итоги голосования планируется опубликовать на официальном сайте профильного ведомства в ближайшее время.

