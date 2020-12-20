Ни один костанаец не воспользовался возможностью заказать на дом новые документы и госномера на авто

В октябре этого года на портале электронного правительства egov.kz появился новый сервис по доставке госномеров и готового техпаспорта на дом. Теперь автовладельцы, перерегистрировавшие авто онлайн, могут не ездить за номерами и свидетельством о регистрации транспортного средства в спецЦОН, их доставят услугополучателю по указанному в заявке адресу. С момента запуска сервиса уже более 150 пользователей egov.kz сумели оценить комфорт нововведения.

Для того, чтобы заказать доставку на дом пользователю egov.kz при оформлении заявки необходимо заполнить личные данные и информацию о новых и изымаемых документах (техпаспорт, ГРНЗ), а также указать адрес доставки. Стоимость услуги – 2240 тенге.

Больше всего желающих получить документы на дом оказалось в Кызылординской области (30), городах Шымкент (28) и Алматы (24). Не торопятся испытать новый сервис жители Жамбылской и Костанайской областей. Они еще ни разу не воспользовались им.

Житель г. Семей Толеу Рахимжанов перерегистрировал авто, не выходя из дома. Одним из первых получил готовые документы, не посещая спецЦОН. «Радует, что в период пандемии, когда боишься лишний раз выйти из дома и контактировать с людьми, ЦОНы рассмотрели возможность доставки документов на дом. Не выходя из своей квартиры, я не только оформил госуслугу, но и получил готовые номера и техпаспорт. Раньше о таком можно было только мечтать», – делится он.

Оценила новый сервис и жительница Алматы Юлия Гладышева. Она первой в южной столице заказала готовые документы на дом. «Это впервые в моей жизни, когда сумела перерегистрировать авто, да еще и получить готовые документы, не посещая спецЦОН. Уже в этот же день номера и техпаспорт были у меня на руках. Спасибо за такой удобный сервис. Всем советую», – рассказала Юлия.

Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса казахстанцы стали чаще пользоваться электронными сервисами получения госуслуг. Так, с начала года казахстанцы перерегистрировали более 158 тысяч авто онлайн на портале egov.kz.

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