Ни один костанаец пока не сдал старую сельхозтнехнику на утилизацию за деньги

В Казахстане стартовал прием сельхозтеники на утилизацию. За старый комбайн или трактор можно получить сертификат до 2 млн тенге на покупку нового авто. Но как оказалось, костанайцы не спешат сдавать неисправную технику. За несколько дней в пункт приема не привезли ни одной сельхозмашины, передает alau.kz

С понедельника по всему Казахстану стартовала пилотная программа по приему на утилизацию старой сельхозтехники. Принцип такой же, что и со сдачей неисправных легковушек. Старый комбайн или трактор можно обменять на денежный сертификат. Такая возможность у костанайцев появилась впервые.

«Чтобы сдать владельцу сельхозтехнику на утилизацию необходимы такие же документы, как и при сдаче легкого автотранспорта, грузового автотранспорта. То есть удостоверение личности и справка о снятии сельхозтехники с учета на утилизацию, выдаваемая местными исполнительными органами»,- рассказал руководитель приемного пункта ВЭТС г.Костанай Талгат Абдикалыков.

Получить можно до 2 млн тенге. Но стоимость зависит от комплектации и самой техники. К примеру, за трактор неполной комплектации владелец получит сертификат номиналом 560 тысяч тенге, за полную комплектацию — 1 млн тенге, за комбайн неполной комплектации 1,5 млн тенге, а вот если это комбайн в полной комплектации (кабина, двигатель, трансмиссия, корпус, бункер), то тут уже владелец сможет получить сертификат в 2 млн тенге.

«Сертификат выдается через пару дней. Оператор РОП рассматривает заявку и на мобильный телефон клиента падает информация, что сельхозтехника одобрена и выдан сертификат, номинал там уже смотря какую технику он сдал», — пояснил Талгат Абдикалыков.

Прием старой агротехники ведется только в 10 регионах Казахстана. Это Петропавловск, Павлодар, Кокшетау, Караганда, Талдыкорган, Семей, Шымкент, Кызылорда, Тараз и Костанай. Но Талгат Абдикалыков отметил, что костанайцы пока не спешат привозить свою сельхозтехнику. За несколько дней, что действует проект, в приемный пункт ВЭТС не привезли ни одного комбайна или трактора.

«Пока только по телефону обращаются, обращений очень много, люди интересуются. Я думаю, сдача будет. Потому что для граждан это очень выгодно. Сертификат можно использовать не только для покупки сельхозтехники, но и автотранспорта», — указал Талгат Абдикалыков.

Единственное условие — покупаемое авто должно быть казахстанского производства. Пункт ВЭТС находится по адресу Карбышева 18В.

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