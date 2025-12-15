Меньше заявок от горожан

С начала года в ситуационный центр Айкомек поступило более 63 тысяч обращений от жителей Костаная. Это почти на 30 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В службе отмечают, что снижение количества заявок связано в том числе с поэтапным решением проблем, на которые костанайцы жаловались годами.

Жалобы на подтопления — впервые по нулям

Одним из ключевых достижений этого года в Айкомек называют полное отсутствие обращений по подтоплениям в районе Костанай-2 и близ путепровода по проспекту Назарбаева — там, где раньше фиксировались сотни жалоб.

Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул, что это результат системной работы по водоотведению:

«Вот это показатель! Ни одного обращения по подтоплению. Это не от того, что у нас грунтовые воды не поднимались, это от того, что как раз срабатывает водоотведение. И вот ещё один хороший пример по Назарбаева. Сейчас уже всё это воспринимают как должное. Нет воды — всё. Помните, как раньше писали и говорили? С советских времён вода стояла. Этот проект сколько мы добивались. Мы его год там делали, там подрядчик такой был, проблемно было проходить», — отметил он.

В акимате считают, что уменьшение количества жалоб и отсутствие обращений по подтоплениям свидетельствуют об эффективности реализованных инфраструктурных проектов и модернизации системы водоотведения в городе.

