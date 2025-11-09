В микрорайоне Юбилейный — жалобы на отсутствие уличного освещения и размытые подъездные дороги. По словам местных жителей, после осадков проезжая часть превращается в грязевое месиво: машины застревают, а детям трудно добираться до школы по лужам и скользкой колее.

Жители рассказывают, что в тёмное время суток дворы и участки подъездных дорог остаются без света — фонари не горят или отсутствуют. В сочетании с гололёдом и колеями это создаёт риск падений для пешеходов и препятствует проезду автомобилей. «Машина увязла в грязи» — так описывают один из типичных эпизодов водители.

