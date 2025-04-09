Увеличат ли в Казахстане размер социальной помощи после принятия нового Налогового кодекса, ответил министр национальной экономики – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Казахстанцы, единственным источником дохода которых являются социальные пособия, могут пострадать после принятия нового Налогового кодекса, считает депутат мажилиса Ерлан Абдиев, передает informburo.kz

«В обществе уже сложилось устойчивое мнение, что повышение ставки НДС неизменно повлечёт рост цен. В этой связи у меня вопрос: планируется ли правительством компенсационные механизмы для социально уязвимых слоёв населения? Включая внеочередные повышение пенсий по инвалидности, социальных пособий и других мер социальной защиты? Завтра лекарства поднимутся, кому будет трудно? Тем, у кого фиксированный доход, кто живёт за счёт пенсий», – спросил он.

В ответ Жумангарин сказал, что социально уязвимые слои населения не ощутят повышения цен.

«У нас инфляция каждый год, инфляция растёт. Всё, что вы назвали, мы индексируем, это заложено в нормативно-правовых актах. Поэтому ничего нового здесь не будет. Что касается социально уязвимых слоёв населения, есть цифровая карта семьи, где они все на контроле находятся. По росту тарифов есть специальная жилищная оплата, местные исполнительные органы контролируют. Поэтому все люди, которые не могут за себя платить, не почувствуют повышения цен», – заявил он.

Министр также добавил, что цены поднимутся не на все товары. Стоимость социально значимых продуктов питания и медикаментов будут держать на жёстком контроле, заверил он.

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