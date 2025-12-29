В районе городской набережной Костанай стартовало строительство многофункционального стадиона. Проект ориентирован на развитие массового спорта и создание доступной спортивной инфраструктуры для жителей и гостей города.

Как сообщил сегодня на совещании в акимате глава города Марат Жундубаев, строительство объекта обсуждалось на совещании в акимате. По его словам, новый стадион должен стать важной частью благоустройства набережной и точкой притяжения для горожан.

Что предусмотрено проектом

Проект стадиона включает футбольное поле с искусственным покрытием, 400-метровую беговую дорожку, волейбольные и баскетбольные площадки, сектора для прыжков и толкания ядра. Также запланировано строительство двух трибун на 500 мест, установка освещения, возведение административного здания, обустройство парковки и озеленение территории.

Отмечается, что часть спортивных площадок уже открыта и доступна для бесплатного посещения.

Сроки и подрядчик

Завершить строительство планируют в октябре 2026 года. Подрядчиком выступает местная компания. При этом, как подчеркнул Марат Жундубаев, перед строителями поставлена задача сдать объект ко Дню города.

Историческое место и вопросы безопасности

По словам чиновника, около 40 лет назад на этом месте уже находился стадион советского периода, и нынешний проект фактически возвращает спортивную функцию территории.

Также на совещании в акимате был поднят вопрос о возможном подтоплении участка.

«Часто задают вопрос, не боимся ли мы строить в подтапливаемой зоне. Если всего бояться, мы не наведём порядок на набережной. Самое главное — безопасность наших жителей. Даже если вода подойдёт, а это нечастое явление, серьёзного ущерба стадиону не будет», — отметил Марат Жундубаев.

Новый стадион должен стать одной из ключевых спортивных локаций Костаная и площадкой для активного отдыха горожан.

Прогноз погоды на 30 декабря-1 января представили синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2025 года — 1 января 2026 года В...

Почему пенсии выросли лишь на 10%: объяснение Минфина Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал вопрос повышения пенсий и социальных пособий, сообщает корреспондент Zakon.kz. Журналисты...

"Даже дети заметили": министр финансов признал рост цен на продукты Министр финансов Казахстана Мади Такиев прокомментировал рост цен на товары и признался, что сам ощущает...