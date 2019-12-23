Нигматулин: Кодекс о здоровье будет обсуждаться в открытом формате

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что преждевременно делать выводы о нормах проекта Кодекса о здоровье, которые сейчас активно обсуждаются в обществе. Об этом Спикер Мажилиса написал в своем личном аккаунте в Твиттере, сообщает zakon.kz.

«Сегодня бурно обсуждается проект Кодекса о здоровье. Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе еще предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов», — написал Нурлан Нигматулин.

Сегодня бурно обсуждается проект Кодекса о здоровье. Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе еще предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов.

Проект Кодекса о здоровье сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе. Уже внесено более 600 поправок в поступивший законопроект. В рабочую группу помимо депутатов и представителей госорганов входят врачи, представители НПО, общественности, специалисты сферы здравоохранения и др.

Говоря о проводимой сейчас работе, Спикер Палаты выразил уверенность, что итогом всестороннего, тщательного рассмотрения в Мажилисе, которое депутаты проводят с участием широкой общественности, станет, как всегда, максимально проработанный, оптимальный законопроект.