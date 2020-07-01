Никаких нарушений. Рейд по заведениям провели в Костанае

Мониторинговая группа по соблюдению мер безопасности и недопущению распространения коронавирусной инфекции проверила кафе и рестораны города Костаная. В ее состав вошли представители санэпидемстанции, сотрудники полиции и работники СМИ. Таким образом, проведена проверка ряда заведений общественного питания, аптек, кондитерских и торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В целом, отмечают полицейские, санитарно-эпидемиологические требования выполняются добросовестно. Кафе и рестораны работают по принципу «на вынос», а большинство и вовсе закрыло свои двери для посетителей. В торговых центрах есть предупредительные надписи, что вход в помещение осуществляется только в маске, тут же при входе установлены столики с антисептическими средствами, весь персонал в масках и перчатках.

«Примечательно, что клиентов без масок здесь даже не обслуживают, поэтому соблюдение масочного режима стоит у горожан на первом месте. Выработалась привычка за 4 месяца, маски дома уже никто не забывает. Да и в целом картина складывается так, что правила социальной дистанции и личной защиты стали частью нашей жизни. Важно отметить, что прежний скептицизм костанайцев пропал, масштабы пандемии показали важность соблюдения всех противоэпидемических предписаний. Сейчас предприниматели и их клиенты более серьезно и ответственно относятся к этому вопросу. Владельцы заведений не препятствовали проверке мониторинговой группы, были ознакомлены со всеми необходимыми требованиями», — отмечает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда не было обнаружено никаких нарушений.

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