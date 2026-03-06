Аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал, что живёт в обычной городской квартире и не пользуется охраной. Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопросы о своей повседневной жизни.

По его словам, люди нередко удивляются, когда встречают его на улице.

«Я живу в городе. Мне часто этот вопрос задают, и люди, встречающие меня на улице, спрашивают: “Куда идёте? Как вы здесь оказались?” Это нормально», — отметил Кумар Аксакалов.

Глава региона сообщил, что проживает в многоэтажном доме на первом этаже. При этом, по его словам, у него нет охраны, а с соседями он хорошо знаком.

«Живу в многоэтажном доме на первом этаже. Никакой охраны нет абсолютно. Знаю ли я своих соседей? Да. На моей лестничной площадке соседка — это дворник. Женщина, работающая во дворе. Каждое утро, выходя на работу, я её встречаю: она всегда снег убирает либо подметает. Она работает в ОСИ. Очень приятная, милая женщина», — рассказал аким.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что для него важно, чтобы работа властей не доставляла неудобств жителям города.

«Я думаю, что наша главная задача — не мешать людям там, где мы находимся и где живём. Где-то переезжаем, где-то на машине передвигаемся. Самое главное — чтобы это было удобно для людей», — добавил глава региона.