Сейчас в Костанае проходят рейды, которые проводят полицейские совместно с управлением по делам обороны. Связано это с тем, что на сегодня наблюдается недобор призывников весеннего призыва.

В общем, в Костанае разыскивается несколько сотен молодых людей, и по словам руководства управления по делам обороны, с каждым годом уклонистов становится все больше.

Видео, на котором полицейские задерживают молодого человека прямо на улице Костаная, распространилось в социальных сетях. Эти кадры вызвали волну критики среди комментаторов.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту сейчас ведется расследование. К слову, накануне первый заместитель министра обороны Казахстана подтвердил, что такие преценденты действительно есть и они подрывают имидж вооруженных сил. Вместе с тем он подчеркнул, что служба в армии — обязательна для каждого, кто туда призывается.

«Все проверки, которые проведены и если гражданин считает, что его права ущемлены, у нас правовое государство, он имеет право обратиться в суд. За период, который я осуществляю свои полномочия в должности первого заместителя министра обороны, начальника генштаба, таких фактов не было»,- говорит первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

Призыв в армию происходит в установленном порядке два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь. В управлении по делам обороны Костаная рассказали, что на сегодня по городу больше семисот молодых людей уклоняются от армии. Однако, в последствие розыска 120 были доставлены на медкомиссию и большая часть призывников ее прошли.

«Это много и с каждым годом эта цифра увеличивается. Парни не хотят кто-то терять время на армию, кто-то может элементарно боятся прохождения этой службы. В так думаю, основные причины вот такие»,- отметил начальник управления обороны Костанайской области Батырхан Зиятов.

Он поделился, что их ведомство совместно с полицией проводят так называемые рейды по поиску призывников, когда имеется их недобор. Такие обходы проводят в местах массового скопления людей и просто во дворах города.

«Наша цель, подойти — вежливо попросить предъявить документ или назвать ИИН. Мы забиваем в базу, поверяем, если этот призывник действительно получал СМС-оповещение, доставлялась повестка — этот все в базе отобржается. Если там указано, что он не приходил и находится в списках розыска, то мы его доставляем»,- объясняет руководитель департамента.

А после, его отправляют в областной сборный пункт для прохождения медкомиссии. Там же, на месте определяют, годен призывкник к службе или нет. Конечно, это не касается тех, у кого имеется отсрочка, например, потому что парень учится либо по причине семейных обстоятельств. Глава управления обороны отметил, что во время рейдов без оснований они никого не задерживают.

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