Николай Елескин — Память о Великой Отечественной войне

Елескин Николай Флегонтович работал в железнодорожном депо станции Чарская Семипалатинской области.

В 1934 году, возле речки Чар, была степь, поросшая ковылем и кураем, где стояло несколько вросших в землю мазанок, начали появляться первые деревянные домики, в которых жили будущие работники железнодорожного депо. Протянулись стальные нити железной дороги. Люди обживали дикую степь.

Елескин Николай начал свою трудовую деятельность разнорабочим, принимал участие в рытье котлована, заливал постаменты, на которых потом устанавливались станки и ремонтные механизмы. Прошел трудовой путь от слесаря до мастера механического цеха депо.

И хотя фронт от станции был за тысячи километров, эхо войны в тот же час донеслось до ее жителей. Каждый понимал, что он должен работать вдвое, втрое больше, чтобы этим ускорить победу над врагом.

В годы войны дедушка неоднократно просился на фронт. Но как человеку высокопрофессиональному, опытному, ему выдали бронь, посчитав, что работая в депо, ремонтируя поезда, дедушка выполняет работу большой государственной важности и окажет больше помощи в приближении Победы над врагом. Сутки напролёт, не зная отдыха, рабочие депо были на трудовом фронте. Искали неиспользованные резервы и возможности, чтобы еще больше повысить производительность труда, перевозить как можно больше грузов, исключить брак в работе.

Елескин Николай Флегонтович (06.12.1912-14.01.1988) неоднократно отмечался правительственными наградами, почетными грамотами Министерства путей сообщения.

Награждён медалью «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны» (1946 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1951 г.), юбилейными медалями.

Через много лет трудовые заслуги дедушки приравняли к заслугам ветеранов войны.

Елескин Н.Ф. с супругой Александрой вырастили 4 детей.

Мы, дети, внуки, правнуки всегда в сердце будем хранить светлый образ наших ветеранов. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками, никогда не забудем их подвиг, вечная им память, почёт, уважение, любовь и низкий поклон…

Онегина (Елескина) Елена, внучка,

(от имени всех поколений семей Елескиных, Бубенчиковых)

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.