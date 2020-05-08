Николай Симаков — Память о Великой Отечественной войне

Крёстный — Симаков Николай Петрович, участник войны.

19.05.1926-29.03.2004

Симаков Николай Петрович. Фото на военном билете

Родился 19 мая 1926 года, уроженец пос. Карасу, Карасуского района, Кустанайской области. Призван на военную службу в 18 лет 24 июня 1944 года Убаганским РВК. Участник Великой Отечественной войны с января 1945 года по май 1945 года. Воевал в составе 94 стрелковой дивизии, 286 стрелкового полка, в/ч 48285. Стрелок. Уволен в запас в 1950 году. Награжден орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За боевые заслуги» (награда нашла героя через 59 лет, в 2004 году, приказ № 035 от 23 апреля 1945 года, подписанный командиром 286 гвардейского стрелкового полка). Он не узнал об этом, к сожалению. Николай Петрович награжден медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, « 70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью Маршала Советского Союза Жукова Г.К. и Знаком «Ветеран войны». Проживал в п. Затобольск. Умер 29.03.2004. Имя Симакова Николая Петровича занесено в Книгу Памяти Костанайской области, на сайте http://doroga.mil.ru в уникальном проекте Мин Обороны России «Дорога памяти», призванном увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

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