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Никто из пострадавших не останется без помощи. Олжас Бектенов дал поручения руководителям ведомств и регионов

Фотография для новостиНикто из пострадавших не останется без помощи. Олжас Бектенов дал поручения руководителям ведомств и регионов

Фото пресс-службы премьер-министра

Олжас Бектенов поручил МЧС совместно с Минобороны, МВД, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей. Сейчас это самое главное. В случае необходимости – обеспечить заблаговременную эвакуацию.

Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны, с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Необходимо извлечь уроки из допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы.

Глава Правительства также поручил провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации с выявлением причин, способствовавших значительному паводку, и выработкой предложений по их устранению. Каждый регион с учетом географической специфики и погодных особенностей должен актуализировать план действий.

«В этой связи поручаю МЧС совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы. К этой работе надо привлечь опытных отраслевых экспертов. МЧС, МНЭ, МФ, МТ, МПС, МВРИ и акиматам регионов незамедлительно начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и оказание материальной помощи пострадавшим людям. Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов. Никто из пострадавших не останется без помощи», — отметил премьер.

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