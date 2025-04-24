Никто не имеет права указывать казахстанцам, на каком языке им говорить в личном общении и в ходе публичных выступлений, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIV сессии АНК.

«Сегодня около 80 процентов выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. Более 70 процентов первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке. И само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только так сказать «доморощенных», но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций. В прошлом году на заседании Национального курултая мною были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, Независимость, согласие. С этого все начинается. Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете», — отметил Президент Казахстана.

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