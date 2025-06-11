В областном центре усилили мониторинг за соблюдением правил безопасности, как на диких, так и на официальных пляжах. Теперь, вместе с ЧСниками там дежурят учителя.

На дежурства уже записался 121 педагог. Инициативу главы Костаная опубликовали в местных и республиканских СМИ. Своё решение прокомментировал Марат Жундубаев.

«Я исходил из того, что произошла трагедия. Чтобы её предотвратить, все методы хороши. Теперь, я ещё хочу подчеркнуть, то закон о статусе педагога не нарушен здесь. Не нарушен, по простой причине в том, что каждый учитель, педагог или работник образования имеет право на дополнительный заработок, то есть работать, как в летних лагерях, как в пришкольных лагерях, точно также в мониторинговой этой группе. Эта работа не заключается в том, что он должен в воде плавать, они только обходят берег воды, устанавливают подростков, передают их родителям, школе. Если это повторно, к административной ответственности родителей привлекают. Я к этому говорю. Я смотрел, как оно в чатах вышло…»О, Жундубаев нас заставляет…!» Был хоть один случай, чтобы какого-то педагога взяли и сказали «Ты будешь работать бесплатно, вперёд. В отпуск не пойдешь». У нас молодые педагоги, там и работники образования идут, чтобы дополнительно заработать. И это нормально. Здесь было поднят вопрос в том, что Жундубаев хочет заставить всех учителей выйти на реку и ходить день, и ночь там. Кого заставляли, кого? Записались 121 человек, записались уже. У них полностью все лето расписано», — заключил Марат Жундубаев.

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