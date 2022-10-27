Нижние места в поездах станут дороже в Казахстане

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Нижние места в некоторых коммерческих поездах сделают дороже на 20 процентов с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Казахстан темир жолы», передает Tengrinews.kz.
«В пилотном режиме АО «Пассажирские перевозки» вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов отправлением с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года. Разница в стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20 процентов», — сообщили в КТЖ.
Отмечается, что пилот вводят для равномерного распределения мест в вагоне.
Нижние места подорожают в следующих пассажирских поездах:
- № 111/112 Алматы – Мангистау;
- № 51/52 Алматы – Уральск;
- № 105/106 Алматы – Петропавловск;
- № 71/72 Астана – Шымкент;
- № 29/30 Алматы – Атырау.
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