Нижние места в поездах станут дороже в Казахстане

Нижние места в некоторых коммерческих поездах сделают дороже на 20 процентов с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Казахстан темир жолы», передает Tengrinews.kz.

«В пилотном режиме АО «Пассажирские перевозки» вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов отправлением с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года. Разница в стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20 процентов», — сообщили в КТЖ.

Отмечается, что пилот вводят для равномерного распределения мест в вагоне.

Нижние места подорожают в следующих пассажирских поездах:

№ 111/112 Алматы – Мангистау;

№ 51/52 Алматы – Уральск;

№ 105/106 Алматы – Петропавловск;

№ 71/72 Астана – Шымкент;

№ 29/30 Алматы – Атырау.

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