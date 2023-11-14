Низкие показатели по республике в мониторинге показали девятиклассники Костанайской области

Один из значимых показателей сферы образования — это прохождения госаттестации. В этом году процедуру аттестации проходили 109 организаций, с первого раза прошли по всем показателям только 30 учреждений образования, а со второго — ещё 22.

«По республике на прохождение госаттестации мы занимаем одно из последних мест. Эта аттестация нас заставила, мы собрали все учебные рабочие планы. Понятно, что где-то материально техническая сторона где-то не успевается, но когда делаются замечания учебного процесса, мы собрали все планы проанализировали, и показали какие нелепые ошибки допускаются», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Как отмечает Айман Ибраева, большая часть нарушений в малокомплектных сельских школах. И сейчас ведется работа по выравниванию показателей. В минувшую субботу в регион приезжала вице-министр просвещения, которая отметила, что Костанайская область является одной из стабильных в сфере образования. Но в некоторых показателях есть отставания.

«Для нас является немножко напряженным то, что на сегодняшний день мы видим снижение в качестве образования по внутренней страновой внешней оценке, то что было проведено МОДО. Мы наблюдаем, что показатели Peels и показатели МОДО в 4 классах они достаточно высокие», — отметила вице-министр просвещения РК Наталья Жумадильдаева.

А вот девятиклассники, которые так же проходили мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), показали плохие результаты. По этим показателям регион завершает рейтинговую таблицу по республике. В школах, где это было выявлено, педагоги будут проходить тестирование по своему предмету, знанию психологии и возрастных особенностей детей. Как отметила вице-министр, если качество образования не будет улучшаться, будут предприниматься меры по отношению к администрации школы и педагогическому коллективу. У родительской общественности на встрече была возможность задать вопросы. Так жительница Костаная поинтересовалась, можно ли ограничить доступ детей к сайтам деструктивного характера.

«Министерством информации и цифрового развития ведется большая работа для того, чтобы уметь вычленять этот контент, по каким-то определенным тегам, и ограничивать его. Но, не всегда то, что мы пишем на бумаге может работать. У вас очень серьезный вопрос», — сообщила вице-министр.

Наталья Жумадильдаева отмечает, что реклама навязчивого характера есть даже и на сайте Кунделик, сейчас этот вопрос уже на уровне министерства решается. А что касается ограничения доступа детей к определенным сайтам, эту тему обещают поднять на межведомственных комиссиях.

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