Сегодня, 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ценах и тарифной политике в стране.
Низкие тарифы как скрытая субсидия
Глава государства отметил, что цены и тарифы в Казахстане остаются самыми низкими в постсоветском пространстве. По его словам, это привело к тому, что страна фактически стала теневым поставщиком дешёвых горюче-смазочных материалов в сопредельные государства, тем самым подпитывая их экономики.
Президент подчеркнул, что настало время отказаться от мифа о том, что низкие тарифы выгодны людям с небольшими доходами. «По факту это скрытая субсидия богатым людям», — заявил Токаев.
Адресная помощь вместо всеобщих льгот
По словам главы государства, для восстановления социальной справедливости необходимо изменить сам подход к тарифной политике. Государство, подчеркнул он, должно поддерживать тех, кто действительно нуждается, — точечно и адресно, через прямые компенсации.
«Повышение тарифов — это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, а помощь получает тот, кому она действительно нужна», — отметил президент.
«Чем больше потребляешь — тем больше платишь»
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране уже достигнуты первые положительные результаты. В частности, внедрена дифференциация в системе оплаты коммунальных услуг и введена так называемая «социальная норма потребления» с минимальными тарифами для граждан, использующих базовый объём воды или электроэнергии.
Глава государства подчеркнул, что тарифы должны быть справедливыми и строиться по принципу: «чем больше потребляешь, тем больше платишь». Соответствующая задача, по его словам, уже поставлена.
Ресурсы — на благо всех граждан
Президент выразил уверенность, что новый подход позволит изменить прежнюю систему распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных.
«Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту», — заключил Касым-Жомарт Токаев.
