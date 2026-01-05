Сегодня, 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ценах и тарифной политике в стране.

Низкие тарифы как скрытая субсидия

Глава государства отметил, что цены и тарифы в Казахстане остаются самыми низкими в постсоветском пространстве. По его словам, это привело к тому, что страна фактически стала теневым поставщиком дешёвых горюче-смазочных материалов в сопредельные государства, тем самым подпитывая их экономики.

Президент подчеркнул, что настало время отказаться от мифа о том, что низкие тарифы выгодны людям с небольшими доходами. «По факту это скрытая субсидия богатым людям», — заявил Токаев.

Адресная помощь вместо всеобщих льгот

По словам главы государства, для восстановления социальной справедливости необходимо изменить сам подход к тарифной политике. Государство, подчеркнул он, должно поддерживать тех, кто действительно нуждается, — точечно и адресно, через прямые компенсации.

«Повышение тарифов — это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, а помощь получает тот, кому она действительно нужна», — отметил президент.

«Чем больше потребляешь — тем больше платишь»

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране уже достигнуты первые положительные результаты. В частности, внедрена дифференциация в системе оплаты коммунальных услуг и введена так называемая «социальная норма потребления» с минимальными тарифами для граждан, использующих базовый объём воды или электроэнергии.

Глава государства подчеркнул, что тарифы должны быть справедливыми и строиться по принципу: «чем больше потребляешь, тем больше платишь». Соответствующая задача, по его словам, уже поставлена.

Ресурсы — на благо всех граждан

Президент выразил уверенность, что новый подход позволит изменить прежнюю систему распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных.

«Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту», — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Костанай в снегу: названы причины несвоевременного выхода спецтехники На совещании в акимате города Костанай и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата...